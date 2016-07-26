«Здесь не может быть мелочей»: полпред президента прокомментировал подготовку к Универсиаде в Красноярске

Универсиада в Красноярске должна пройти на высоком уровне и быть лучше, чем ранее прошедшие Студенческие игры в других странах. Такое мнение высказал полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

В Красноярске прошло большое совещание по подготовке к проведению Всемирных студенческих игр 2019 года. Перед ним полпред президента проехал по всем объектам Игр и оценил их готовность. В беседе с журналистами Сергей Меняйло поделился своими впечатлениями, а также рассказал о задачах, которые поставлены перед правительством по итогам проверки.

«Проведен огромный пласт работы. Отставания, которые были в прошлый раз, ликвидированы. Сейчас есть, к сожалению, отставания по некоторым объектам, но они не критичны сегодня, но через два-три месяца могут стать критичными», — рассказал полпред президента в СФО.

Среди таких объектов, например, многофункциональный центр, где во время Игр разместится пищеблок, а также объекты, где ведется капитальный ремонт. Врио губернатора Александр Усс, в свою очередь, отметил, что контракт с подрядчиком, работающем на строительстве МФЦ, уже расторгнут.

«Сейчас принято решение о расторжении контракта с подрядчиком — это уникальная ситуация. Что меня вдохновляет, что подрядчик признает свои ошибки и готов сотрудничать с новым подрядчиком. В целом же критически опасных ситуаций по объектам не просматривается. У меня на сегодня нет серьезных опасений, что мы не успеем, но работать придется в три смены и очень напряженно», — сообщил врио главы края.

В ближайшее время в Красноярске планируют составить план конкретных мероприятий с уточненными сроками сдачи и финансированием.

«Мы должны подготовиться и провести Универсиаду на самом высоком уровне, выше, чем в тех странах, где она уже была проведена. Универсиада — это хороший толчок развития. На сегодняшний день выполнен огромный пласт работы. Порой часть этой работы не видна, но без нее невозможно было бы двигаться дальше. Надо сегодня сконцентрировать все усилия на то, чтобы не споткнуться на какой-либо мелочи, потому что в подготовке и проведении таких мероприятий мелочей не бывает», — отметил Меняйло.