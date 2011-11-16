Красноярского полковника приговорили к 8 годам за растрату

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил офицера к 8 годам тюрьмы за растрату. Он попался на продаже армейского имущества.

Как рассказали в пресс-службе суда, старший офицер Охримович отвечал за сохранность имущества в одной из воинских частей. Он использовал служебное положение и продал 10,5 тысяч труб, которые являлись собственностью Министерства обороны РФ.

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Ущерб оценили почти в 9,2 млн рублей, что является особо крупным размером. Вырученные деньги офицер потратил на собственные нужды.

На Охримовича завели уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата», суд приговорил мужчину к 8 года колонии общего режима. Также его лишили звания полковника.