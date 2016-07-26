Кредитный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Сибири превысил 133 млрд рублей

По итогам работы за девять месяцев в 2017 году общий кредитный портфель корпоративного банка ВТБ в Сибири превысил 133,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 18 %.

Акцент на работу с предприятиями среднего бизнеса позволил существенно увеличить портфель в сегменте компаний и организаций с годовым объемом выручки от 300 млн до 10 млрд рублей: прирост составил 49 % или 25 млрд рублей. Кредитный портфель среднего бизнеса нарастили все без исключения точки присутствия банка в Сибири. Наиболее активный рост продемонстрировали подразделения ВТБ в Кемерово (+128%), Красноярске (+74) и Чите (+74%).

Всего за девять месяцев 2017 года ВТБ предоставил в экономику Сибири порядка 118 млрд рублей. Из этой суммы 17,4 % выдачи приходится на Красноярск, 16,6 % на Новосибирск, 16% на Кемерово и 12,7% на Иркутск.

Корпоративный ресурсный портфель банка ВТБ в СФО за девять месяцев превысил 110,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 75 %. Лидерами привлечения в СФО стали подразделения банка в Новосибирске (с долей в общем портфеле привлечения 23 %), Кемерово (21,7 %), Иркутске (20,8 %) и Красноярске (13,2 %).

ВТБ в Сибири продолжает наращивать клиентскую базу и для многих компаний СФО является основным расчетным банком: на 1 октября 2017 года количество расчетных счетов компаний крупного и среднего бизнеса превысило 15 тысяч, увеличившись с начала года на 15 %. Из них около четверти составили новые счета.

Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева отметила: «Достигнутые результаты являются наглядным подтверждением оживления экономики региона: на текущий момент банком ВТБ реализован ряд проектов с краевыми компаниями среднего бизнеса в сфере инфраструктурного строительства, операций с недвижимостью, пищевой промышленности, сельского хозяйства и многие другие. В лице банка ВТБ региональный бизнес видит надежного финансового партнера, который предоставляет максимальные возможности для его развития».

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Банк ВТБ на территории СФО представлен базовым филиалом банка ВТБ в Красноярске и региональными операционными офисами в Барнауле, Иркутске, Кемерово, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Томске, Улан-Удэ, Чите. Среди клиентов банка в регионе — ведущие предприятия машиностроения, металлургической, лесоперерабатывающей, строительной отраслей, торговли, ЖКХ и других сфер экономики.