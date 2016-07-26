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В России могут создать фонд помощи пассажирам проблемных авиакомпаний
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В России могут создать фонд помощи пассажирам проблемных авиакомпаний

16 ноября 14:54
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Дмитрий Медведев поручил застраховать пассажиров проблемных авиакомпаний. Такое поручение председатель правительства России дал федеральным министрам.

До 8 декабря министерство транспорта, Минэкономразвития и Росавиация должны представить в правительство предложения по оценке финансово-экономического состояния авиакомпаний. Это, по мнению председателя правительства, должно позволить своевременно выявлять угрозу остановки деятельности авиаперевозчиков.

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К тем компаниям, которых по этой методике отнесут к группе риска, предлагается вводить «гибкие ограничительные меры» — сертификат эксплуатанта у них не будут забирать, позволяя перевезти всех пассажиров, которые уже купили билеты.

Кроме этого, Минтранс и Минфин, совместно с «Аэрофлотом», должны создать систему, которая позволит застраховать пассажиров, купивших билеты на рейсы авиакомпании, прекратившей полеты.

«Проработать варианты использования денежных средств компенсационного фонда, формируемого в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, или денежных средств, получаемых „Аэрофлотом“ от иностранных авиаперевозчиков за пролет над территорией Российской Федерации», — говорится в поручении.

Медведев Дмитрий Анатольевич
Медведев Дмитрий Анатольевич
Председатель Правительства Российской Федерации

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