В России могут создать фонд помощи пассажирам проблемных авиакомпаний

Дмитрий Медведев поручил застраховать пассажиров проблемных авиакомпаний. Такое поручение председатель правительства России дал федеральным министрам.
До 8 декабря министерство транспорта, Минэкономразвития и Росавиация должны представить в правительство предложения по оценке финансово-экономического состояния авиакомпаний. Это, по мнению председателя правительства, должно позволить своевременно выявлять угрозу остановки деятельности авиаперевозчиков.
К тем компаниям, которых по этой методике отнесут к группе риска, предлагается вводить «гибкие ограничительные меры» — сертификат эксплуатанта у них не будут забирать, позволяя перевезти всех пассажиров, которые уже купили билеты.
Кроме этого, Минтранс и Минфин, совместно с «Аэрофлотом», должны создать систему, которая позволит застраховать пассажиров, купивших билеты на рейсы авиакомпании, прекратившей полеты.
«Проработать варианты использования денежных средств компенсационного фонда, формируемого в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, или денежных средств, получаемых „Аэрофлотом“ от иностранных авиаперевозчиков за пролет над территорией Российской Федерации», — говорится в поручении.