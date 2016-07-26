Вступили в силу новые нормы провоза багажа и ручной клади в самолетах

В России с 5 ноября изменились Федеральные авиационные правила: теперь минимальный вес ручной клади, которую можно провезти бесплатно, сокращен вдвое, с 10 до 5 кг.

Авиакомпаниям теперь разрешено продавать невозвратные билеты, в которых для дополнительной экономии исключена норма бесплатного багажа. Услуга перевозки бесплатной ручной клади остается бесплатной при условии веса клади не более 5 кг на человека.

Кроме того, сократился список бесплатных для перевозки предметов сверх ручной клади. Ранее в него входили 16 наименований: дамская сумочка или портфель, папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхняя одежда, книги или журналы, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детская люлька, костыли, складная коляска.

Сейчас из перечня исключены ноутбук, мобильный телефон и зонт. В Минтрансе это объяснили возможностью убрать эти предметы в сумку. Зато в списке появился рюкзак.