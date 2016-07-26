В Красноярске стартовало детское научное шоу «Планета Земля»

Первая выставочная экспозиция в рамках новой образовательной программы интерактивного музея науки «Ньютон парк» завершает свою работу в лицее № 11 (ул. Академика Вавилова, 37) и отправляется в турне по учебным заведениям Красноярска.

Проект Дни науки «Планета Земля», который поддерживают Сибирская генерирующая компания и главное управление образования города, охватит 70 школ и продлится до середины декабря.

«Выставочная часть проекта посвящена путешествию, которое миллионы лет совершает углерод. Посетители узнают, почему именно углерод стал основой жизни и почему только ему одному посвящен целый раздел химии, — рассказывает Семён Лукин, научный сотрудник музея „Ньютон Парк“. — Увидят, как образовались углеводороды — одни из главных источников энергии на планете, как уголь совершил промышленную революцию в жизни человека, как его добывают в наши дни и как его эффективно используют».

Экспозиция будет поочередно выставляться в десяти учебных заведениях, но посетить её смогут ученики и других школ, участвующих в программе. За первые три дня работы выставки на ней побывали более 30 классов, с пятого по девятый. После знакомства со всеми экспонатами у детей была возможность самостоятельно выработать электрическую энергию с помощью электростатического генератора и паровой машины, разгрузить миниатюрный вагон с углём, очистить воздух в задымленной колбе с помощью электрофильтра или попробовать собрать модель молекулы муравьиной кислоты.

«Сегодня я узнал, какой это большой труд — добыча и перевозка угля для поставки тепла в наши дома. Интересно было смотреть в микроскоп и сравнивать структуру угля и алмаза. Я бы сходил на эту выставку еще раз!» — поделился впечатлениями пятиклассник Марат.

Его одноклассница Катя запомнила, что электричество и тепло производят из топлива, а подружек Киру и Дарину больше всего впечатлил макет угольного карьера.

Материалы по теме Топ музеев науки Красноярска Впечатляющие штуки, которые можно увидеть бесплатно

Выставка — это только часть образовательной программы Дней науки. Кроме нее, для старшеклассников проходят шоу-лекции под названием «Энергия веков», в которых речь идет о различных формах энергии. С помощью тепловизора ребят знакомят с тремя механизмами передачи тепла. Используя опыты с паровой машиной, ведущие объясняют, как тепловая энергия преобразуется в кинетическую энергию вращения турбины и потом с помощью электрогенератора преобразуется в электрическую. Эффектный эксперимент с электрофильтром иллюстрирует, как можно очищать дымовые газы в наши дни.