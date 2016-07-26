Обманутые вкладчики банков вышли на пикет в Красноярске

В центре Красноярске 16 ноября прошел одиночный пикет обманутых банковских вкладчиков. В течение двух часов пара человек с плакатами сменяли друг друга рядом с краевым управлением Центрального банка России (ул. Дубровинского, 70).

Как рассказал Newslab.ru один из организаторов Иннокентий Мельников, такие пикеты проходят по всей стране, и за три недели активистам удалось собрать около 10 тысяч подписей под петицией президенту. Они требуют при отзыве лицензий передавать вклады в крупные банки. Активисты намерены собрать 100 тысяч подписей к 13 декабря. «В этот день мы встретимся с советником президента России, но пока нам не сказали, с каким именно», — пояснил активист. Пикеты в Красноярске будут продолжаться до 13 декабря. «По 2-3 часа в день будем стоять, а то холодно», — пообещали организаторы.

На плакате пикетчиков изображен логотип банка «Югра» (и подпись: «Поверили президенту, а нас проЮГРАли в хоккей». Другие разорившиеся банки не упоминались.

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Как пояснил Мельников, в Красноярском крае лишились своих денег около тысячи вкладчиков «Югры» — лицензию банка отозвали летом 2017 года.

С начала 2017 года Центробанк отозвал лицензии более чем у 40 кредитных организаций, за весь 2016 год лицензий лишились более сотни.

Среди разорившихся банков есть красноярские банки «Енисей» и «Кедр».