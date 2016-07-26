В центре Красноярска прошел пикет против закона об изъятии детей

В центре Красноярска в сквере имени Сурикова, напротив здания правительства края (проспект Мира, 110), 13 ноября состоялся одиночный пикет представителей организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). По словам организаторов, поводом стал проект постановления Верховного суда, который позволит изымать детей из благополучных семьей.

Как рассказал Newslab.ru председатель организации Андрей Никитин, он положительно оценивает результаты пикета: «За 2 часа за разъяснениями подошло около 10 человек. А многие проходили, скосив глаза на плакат».

Он подчеркнул, что организация хочет привлечь внимание к несовершенству семейного законодательства: «Существующая неопределенность позволяет вертеть закон, как хочется. Поводом для изъятия ребенка из семьи может стать не только опасная ситуация, но и так называемое „длящееся семейное неблагополучие“».

Андрей Никитин добавил, что сейчас нет единого определения, что является опасной ситуацией в семье для ребенка, а уровень благополучия семьи определяют чиновники, которые руководствуются собственными соображениями.

По словам активиста, подобные пикеты прошли по всей стране, самый массовый ожидается в Москве.

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Постановление «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав, а также с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью» опубликовано в «Новой адвокатской газете» 17 октября 2017 года.