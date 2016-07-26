Красноярцам показали уничтожение денег (видео)

В красноярском отделении Банка России в день открытых дверей показали, как уничтожают ветхие купюры. Такие деньги можно обменять на новые в любом банке, который перенаправит их в Банк России для последующего уничтожения.

Во время экскурсии красноярцам рассказали, что специальный аппарат не только производит пересчет денег, но и ищет сомнительные по качеству банкноты. Затем подозрительные купюры эксперты проверяют вручную. Реальные купюры, которые уже пришли в негодность, перемалывает специальная установка. В результате получаются прессованные брикеты. Такие деньги уже не подлежат восстановлению — их измельчают очень мелко, чтобы никто не мог склеить.

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Также красноярцам показали банковский музей.

Кроме того, специалисты рассказали о новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Напомним, они попадут в Красноярск в декабре этого года.