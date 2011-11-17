В Красноярске задержали международный автобус без тормозов (видео)

Сотрудники полка ДПС задержали в Красноярске автобус, который поехал в Бишкек (столицу Киргизии) с неисправными тормозами. Водитель намеревался преодолеть около 3 тысяч километров, за рулем он должен был провести более 40 часов.

Дорожные полицейские остановили автобус, который выехал с красноярского автовокзала. При проверке технического состояния автобуса они выявили неисправность тормозной системы. Автобус поместили на спецстоянку. 44 пассажира пересадили в другой автобус и направили к месту назначения. Один из пассажиров остался в Красноярске — его задержали за использование миграционной карты с признаками подделки.

В отношении водителя автобуса составили административный материал за управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой, а также за перевозку непристегнутых пассажиров. Общая сумма штрафов составила 1,5 тыс. рублей.