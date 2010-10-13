Красноярцев возил автобус с неисправными тормозами

12 октября в Красноярске сотрудники полка ДПС проверяли городские автобусы. В рамках рейда «Пассажирский транспорт» автоинспекторы следили за тем, как водители маршруток соблюдают ПДД. Дорожные полицейские вели скрытый контроль в каждом районе города, на машинах без специальной атрибутики они следовали за автобусами и снимали нарушения на видеокамеру.
Только за день инспекторы ДПС выявили 63 нарушения ПДД. В частности, 4 раза водители автобусов проезжали на красный, 3 раза не пропускали пешеходов. Кроме того, автоинспекторы зафиксировали 20 нарушений правил маневрирования.
У автобуса № 91 обнаружили неисправность тормозов, инспекторы ДПС запретили ему выезжать маршрут. Также во время рейда полицейские задержали и доставили в суд водителя маршрута № 94, который не оплатил в срок административные штрафы.
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