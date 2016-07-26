Красноярский маршрутчик сбежал после ДТП

В Красноярске водитель автобуса сбежал после ДТП. Инцидент произошел сегодня, 31 октября, на правобережье. Автобус популярного маршрута № 1 двигался по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», и между остановками общественного транспорта «Правый берег» и «Цирк» протаранил бордюр, уложенный этим летом.

Фотографию инцидента выложили в социальной сети очевидцы. По словам одного из свидетелей, водитель автобуса ехал с высокой скоростью и не остановился после того, как наехал на бордюр. Красноярец предположил, что водитель устроил гонки с другими маршрутчиками, чтобы первым забрать пассажиров с остановки.

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В дорожной полиции Newslab.ru рассказали, что водитель автобуса скрылся с места происшествия: «В настоящее время на место выехал экипаж ДПС, сотрудники будут устанавливать все обстоятельства ДТП».

В ГИБДД добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

В комментариях в социальной сети пользователи предположили, что причиной ДТП была не гонка за пассажирами, а неисправные тормоза автобуса.