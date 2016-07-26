В Красноярске случайно поймали закладчика наркотиков

В Железнодорожном районе Красноярска — на улице Куйбышева — сотрудники вневедомственной охраны задержали закладчика наркотиков.

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Все произошло днем, когда прапорщик Сергей Готовкин и сержант полиции Константин Агеев патрулировали местность. Их внимание привлек молодой человек, который что-то прятал под бетонную плиту. Увидев служебный автомобиль, парень сбросил несколько маленьких пакетиков и стал убегать. Но его поймали.

«Злоумышленником оказался ранее не судимый 25-летний местный житель. На место вызвали следственно-оперативную группу. Выброшенные задержанным пакетики в количестве 20 штук изъяли и направили на экспертизу. Установлено, что это синтетические наркотики, так называемая „соль“, общим весом более 6 граммов», — рассказали в Росгвардии.

Против молодого человека уже возбудили уголовное дело, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.