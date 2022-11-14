Наркоман без прав работал «Трезвым водителем» в красноярском такси и устроил гонки с ГИБДД (видео)

В Красноярске полицейские задержали водителя такси, который будучи в состоянии наркотического опьянения, выполнял услугу «трезвый водитель» и вез пассажиров. Более того, этот таксист никогда не имел водительских прав.

Профилактический рейд дорожные полицейские провели в понедельник, 13 ноября. Инспекторы перекрывали проспект Металлургов и останавливали автомобилистов. Один из водителей не остановился по требованию инспектора, тогда дорожные полицейские начали погоню. Они преследовали автомобиль Mazda, который ехал в сторону КраЗА, и догнали его около моста 777.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе дорожной полиции, за рулем оказался 26-летний молодой человек с признаками наркотического опьянения.

Пассажирами была семейная пара — они заказали услугу «Трезвый водитель» через одну из диспетчерских служб города. В итоге на их вызов приехал наркоман без водительских прав.

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Оказалось, что молодой человек никогда не получал водительского удостоверения. Проверка на трезвость, которую инспекторы провели на месте, показала, что в выдыхаемом воздухе алкоголь не содержится. Однако проходить медицинское освидетельствование в наркодиспансере нарушитель отказался.

За езду без прав молодому человеку грозит административный арест до 15 суток.

Всего за сутки красноярские автоинспекторы задержали 19 нетрезвых водителей.