Красноярские хирурги впервые вживили напечатанную на 3D-принтере челюсть

В Красноярской краевой больнице сделали уникальную операцию по замене части челюсти титановым протезом. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе больницы.

Опухоль на нижней челюсти у мужчины образовалась еще 10 лет назад. Биопсия показала, что она доброкачественная, но врачи не могли дать гарантию того, что она не обратится в злокачественную. Кроме этого, образование росло и могло полностью поразить челюсть.

В краевую больницу мужчина приехал весной по направлению районного хирурга. В отделении челюстно-лицевой хирургии решили удалить новообразование и заменить его протезом, изготовленным на 3D-принтере из титана. Операция стала первой не только в Красноярском крае, но и за Уралом.

«Приняли решение о протезировании нижней челюсти и височно-нижнечелюстного сустава. Для этого индивидуально спланировали протез и методом 3D-печати его изготовили из титана. Причем изготовлена была и суставная впадина, для того чтобы этот сустав функционировал как положено», — пояснил стоматолог-хирург отделения челюстно-лицевой хирургии Иван Кан.

Операция длилась пять часов. За это время врачи удалили опухоль, установили протез и прикрепили к нему жевательные мышцы.

«С помощью компьютерных технологий диагностики и изготовления протезов нам удалось получить имплантат, который максимально точно замещает дефект нижней челюсти, образовавшийся после удаления опухоли», — пояснил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы Андрей Симонов.

В больнице отметили, что операцию пациенту сделали за счет фонда обязательного медицинского страхования.

При выписке мужчина поблагодарил врачей: «Когда я сюда ехал, хотел избавиться от опухоли, потому что это, сами понимаете, смерть. Благодарю весь коллектив отделения — от заведующего и всех врачей до медсестёр — они выше всяких похвал! Чудо, просто волшебники!»