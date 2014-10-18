Из краевой больницы выписали женщину с заново пришитой кистью (видео)

Жительницу Канска, которой заново пришили оторванную кисть, выписали из Красноярской краевой клинической больницы (ул. Партизана Железняка, 3а). Сложнейшая операция заняла 9 часов и длилась всю ночь.

27 сентября в краевую больницу привезли 54-летнюю жительницу Канска, получившую серьезную производственную травму. Женщина работает на мясокомбинате, и во время работы ее рука попала в фаршемешалку, в результате чего работнице оторвало кисть.

Пострадавшую удалось быстро доставить в Красноярск, где микрохирурги заново пришили часть тела. Как рассказали в клинической больнице, операция осложнялась тем, что были разные повреждения, сшивать приходилось мельчайшие сосуды.

3 недели женщина находилась под присмотром врачей, ее выписали накануне, 17 октября.

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Пациентка быстро шла на поправку, она уже чувствует пальцы и может ими шевелить. Через две недели жительница Канска отправится на курс реабилитации в Омске, а через 2 месяца приедет на плановый осмотр в Красноярск. «Для того, чтобы рука полностью восстановилась, потребуется два года», — пояснили Newslab.ru в краевой больнице.

Отметим, подобные операции в больнице проводят с 1994 года, когда хирурги заново пришили большой палец.