До 2020 года в красноярских школах создадут 9,5 тысяч мест

В ближайшие три года в школах Красноярска появится 9 500 дополнительных мест, сообщили в пресс-службе городской администрации. Общеобразовательные учреждения построят в рамках муниципальных программ, на основе которых сформирован городской бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Напомним, 15 ноября в красноярский Горсовет внесли на рассмотрение главный финансовый документ города. Он учитывает 13 муниципальных программ развития краевого центра.

Как подчеркнула заместитель главы города — руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова, заложенные в муниципальные программы расходы позволят обеспечить преемственность стоящих перед городом задач, сбалансированность и стабильность функционирования отраслей в существующих экономических условиях. Бюджет 2018 года бездефицитный. И доходы, и расходы составляют 28,2 миллиарда рублей.

Одной из приоритетных задач городского бюджета является строительство новых школ. Так, в микрорайоне «Иннокентьевский» завершается возведение крупнейшего общеобразовательного учреждения Красноярска. Школа рассчитана на 1 280 мест. Планируется, что в новое учреждение переведут часть учеников из близлежащих школ Красноярска, которые учатся во вторую смену.

Чтобы ускорить дату открытия учреждения, строительно-монтажная работа, закупка мебели, оборудования, оргтехники, а также подбор персонала ведутся параллельно. Для кабинетов куплены регулируемые по высоте парты, стулья, книжные шкафы, стенды для демонстрации детских работ, интерактивные доски. В кабинетах химии, физики, биологии появятся комплекты электрооборудования и демонстрационные столы, в лингафонных кабинетах — индивидуальные кабинки для учащихся, пульт управления для учителя, мультимедийный проектор.

В учреждении будет собственное радио и комната психологической разгрузки. В спортзалах появятся тренажёры для различных групп мышц, беговая дорожка, балансировочные качели, стул-мяч для физиотерапии, реабилитационные батуты и горка для ходьбы. Часть механизмов предназначена для занятий детей с ограниченными возможностями, для которых откроется специальный зал. В комплексе со спортивными помещениями обустроят раздевалки и душевые.

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«Создание дополнительных мест в школах — вопрос для нашего города актуальный. Количество учеников общеобразовательных учреждений в последние годы растёт, и эта тенденция в ближайшее время сохранится. Прогнозируется, что к 2023 году количество детей школьного возраста в краевом центре значительно увеличится. Особая потребность в дополнительных местах в школах — в районах массовой жилой застройки. Поэтому уже реализующиеся и перспективные планы связаны с удовлетворением потребности в создании дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях именно в таких районах. Сейчас завершается строительство школы на 1280 мест в микрорайоне „Иннокентьевский“. Её проект внесён в реестр типовых проектов Министерства строительства России, и по нему в ближайшие годы будут возводиться учебные заведения», — рассказал заместитель главы города Сергей Кочан.

Он также добавил, что в предстоящие три года в Красноярске начнётся строительство школ и в других микрорайонах массовой жилой застройки. Среди них, например, микрорайоны Солнечный, Слобода весны, Покровский, Пашенный и Бугач.