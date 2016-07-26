Бездефицитный бюджет Красноярска внесли в Горсовет

15 ноября на рассмотрение в красноярский Горсовет внесли бюджет города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

На предстоящие три года бюджет города сформирован на основе 13 муниципальных программ, которые охватят более 94 % расходов. Все программы прошли общественное обсуждение, рассмотрены на профильных комиссиях Горсовета и рекомендованы к принятию.

«Заложенные в муниципальные программы расходы позволят обеспечить преемственность стоящих перед городом задач, сбалансированность и стабильность функционирования отраслей в существующих экономических условиях», — подчеркнула заместитель главы города — руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова.

Среди приоритетов главного финансового документа Красноярска — завершение исполнения Указов президента РФ, улучшение внешнего облика города в рамках подготовки к Универсиаде 2019 года, выполнение федеральных приоритетных проектов.

Так, в трехлетнем периоде в Красноярске запланировано:

строительство школы во II микрорайоне Покровский на 1280 мест и приобретение двух нежилых зданий для размещения школ в жилых районах «Слобода Весны» и «Солнечный»;

строительство дорог к объектам Универсиады и в новых активно развивающихся микрорайонах;

ремонт интенсивно загруженных и аварийно-опасных магистралей;

продолжение обустройства дворовых территорий;

благоустройство общественных пространств.

Особенностью бюджета города, отмечают в мэрии, станет то, что с 2018 года красноярцы смогут высказать свое мнение по расходам городской казны. Основной упор в финансовом документе сделают на пополнение бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений.

Как отметила Ирина Хаснутдинова, в предстоящем трёехлетнем периоде ставится задача не снижать темпов привлечения дополнительных средств из вышестоящих бюджетов, сохраняя уровень 2017 года — порядка 5 млрд рублей.

Таким образом, общие параметры бюджета города на 2018 год выглядят следующим образом:

доходы — 28,2 млрд рублей;

расходы — 28,2 млрд рублей

Бюджет на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов планируется бездефицитный. Это позволит стабилизировать объем муниципального долга, добавили в мэрии.