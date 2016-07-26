Новая школа в Иннокентьевском готова на 90 %

Готовность новой красноярской школы на 1280 мест в жилом массиве Иннокентьевский составляет 90 %. Об этом стало известно в ходе выездной инспекции главы города Эдхама Акбулатова.

Строительство самой большой школы города ведётся с декабря 2016 года. Комплекс работ производится в соответствии с откорректированным графиком, предусматривающим завершение строительства школы до конца 2017 года. На сегодняшний день в здании ведутся отделочные работы, завершается монтаж витражей, формирование спортивного комплекса учреждения, благоустраивается прилегающая территория. По словам подрядчика, все работы идут в графике.

«До сдачи объекта в эксплуатацию остаётся два с половиной месяца. Готовность на сегодня составляет порядка 90 %. Ежедневно на стройплощадке работает около 100 человек. Проект, действительно, уникальный: практически весь центральный фасад учреждения находится под стеклом особой прочности, пристальное внимание — созданию безбарьерной среды как в здании, так и на прилегающей территории», — говорит генеральный директор компании «Культбытстрой» Геннадий Семеняков.

Впервые контроль за ходом строительства школы осуществляется с участием родительской общественности. Родители учащихся школы № 151, которая присоединится к учреждению в Иннокентьевском, уже высказали свои предложения по обустройству пищеблока, учебных кабинетов, территории общеобразовательного учреждения.

«При содействии главы города была создана инспекция родителей, которые контролируют строительство данной школы, и для нас это очень важный опыт. Все наши замечания учитываются в работе. В целом, впечатляют масштаб территории школы и, конечно, темпы работ: стройка идёт и днём, и ночью», — мама третьеклассника Елена Демидова.

В ходе инспекции Эдхам Акбулатов подчеркнул, что на данном этапе необходимо проработать все вопросы, связанные с обеспечением безопасной пешеходной доступности к учреждению.

«Поскольку учащиеся из разных жилых районов, они будут приходить в школу, пересекая такие улицы как Водопьянова, Молокова, Авиаторов, Алексеева, — очень важно, чтобы этот путь был максимально безопасным. На данный момент, в том числе, с участием родителей, сформирован план, где необходимо установить светофоры, организовать пешеходные переходы, соответствующие дорожные знаки и разметку. К моменту приёма детей все эти мероприятия должны быть реализованы», — отметил мэр.

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Здание новой школы будет сдано в эксплуатацию в середине учебного года. Несмотря на это, первые занятия в учреждении, в сокращённом варианте, начнутся уже после нового года. В полном объёме учебный процесс будет организован с сентября 2018 года.

В рамках инспекции мэр напомнил, что проект школы в микрорайоне «Иннокентьевский» прошёл регистрацию в Министерстве строительства России и был рекомендован к повторному внедрению не только в Красноярске, но и в других субъектах страны.