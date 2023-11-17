Сергей Ерёмин назначил ответственных за благоустройство в городе

В Красноярске назначены новый руководитель департамента городского хозяйства и «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ).

Сергей Ерёмин подписал распоряжения о назначении двух руководителей структур мэрии. Со вчерашнего дня Игоря Титенкова на посту руководителя департамента городского хозяйства сменил Юрий Шестопалов. Пока он формально находится в статусе «исполняющего обязанности», после выхода Титенкова из о тпуска с последующим увольнением Шестопалов вступит в должность официально. 43-летний чиновник пришел в мэрию из «Управления капитального строительства», где с 2014 года работал в должности заместителя начальника учреждения. До этого он год был главным инженером в проектном институте «Красноярскгражданпроект» и три года работал в муниципальном «Центре недвижимости».

Вторым назначением стало утверждение в должности нового руководителя УДИБ. Вместо ушедшего с этой должности Сергея Маркатюка, управление возглавил 38-летний Евгений Жвакин. До назначения на эту должность, Евгений Жвакин 11 лет руководил компанией «КрасДорЗнак» — производителем дорожных знаков. В пресс-службе мэрии отметили, что «КрасДорЗнак» работает с 18 регионами России.