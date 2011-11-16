>
>
Мэр Красноярска временно остался без пресс-секретаря
Новости
/
Политика
,
В Красноярском крае

Мэр Красноярска временно остался без пресс-секретаря

16 ноября 18:35
11

Пресс-секретарь главы города Евгения Цесарская покинула администрацию Красноярска. Эту информацию она подтвердила Newslab.ru.

Евгения Цесарская подтвердила, что с сегодняшнего дня сложила с себя полномочия заместителя руководителя департамента информационной политики — начальника отдела оперативной информации. Она подала заявление об увольнении по собственному желанию. В начале месяца свой пост оставила руководитель департамента Юлия Овчинникова. Обе они пришли работать в департамент в команде Эдхама Акбулатова.

Материалы по теме
Глава Красноярска пообещал новые кадровые перестановки в мэрии

Сейчас обязанности руководителя департамента временно замещает Татьяна Лащенко, долгое время работавшая в должности заместителя руководителя департамента. Информации о том, кто придет на место Евгении Цесарской и займет пост пресс-секретаря Сергея Ерёмина пока нет.

Два дня назад глава города обещал новые отставки и пообещал, что мэрию могут покинуть многие работники администрации. Сергей Ерёмин пояснил, что они не смогли выдержать тот режим работы, который он определил для своих подчиненных.

Акбулатов Эдхам Шукриевич
Акбулатов Эдхам Шукриевич
Бывший мэр Красноярска

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать