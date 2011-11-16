Мэр Красноярска временно остался без пресс-секретаря

Пресс-секретарь главы города Евгения Цесарская покинула администрацию Красноярска. Эту информацию она подтвердила Newslab.ru.

Евгения Цесарская подтвердила, что с сегодняшнего дня сложила с себя полномочия заместителя руководителя департамента информационной политики — начальника отдела оперативной информации. Она подала заявление об увольнении по собственному желанию. В начале месяца свой пост оставила руководитель департамента Юлия Овчинникова. Обе они пришли работать в департамент в команде Эдхама Акбулатова.

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Сейчас обязанности руководителя департамента временно замещает Татьяна Лащенко, долгое время работавшая в должности заместителя руководителя департамента. Информации о том, кто придет на место Евгении Цесарской и займет пост пресс-секретаря Сергея Ерёмина пока нет.

Два дня назад глава города обещал новые отставки и пообещал, что мэрию могут покинуть многие работники администрации. Сергей Ерёмин пояснил, что они не смогли выдержать тот режим работы, который он определил для своих подчиненных.