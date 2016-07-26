Красноярка пожаловалась на подозрительное сообщение о выигрыше в «Гослото»

Жительница Красноярска рассказала о подозрительном сообщении, которое пришло ей якобы от организации «Гослото». Скриншот послания девушка опубликовала в социальной сети.

В тексте говорится, что красноярка выиграла 30 тысяч рублей в лотерее «Гослото», и теперь ей нужно пройти по ссылке, чтобы получить выигрыш. Автор сообщения подчеркивает, что сделать это необходимо в течение двух часов, иначе деньги спишут со счета и победительница не получит свой приз.

Как уточнила Newslab.ru красноярка, ни она, ни ее близкие никогда не участвовали в лотерее. Девушка предположила, что сообщение прислали злоумышленники и ссылка может быть вредоносной: «Хочется предупредить всех, это явно „развод“. Не переходите по ссылке».

В комментариях к посту в социальной сети красноярцы отметили, что в тексте сообщения о выигрыше допущено большое количество ошибок. Также пользователи поделились, что тоже получали подобные сообщения в популярных мессенджерах.

В полиции рассказали, что пока красноярцы не жаловались на действия злоумышленников: «Заявлений о том, что у кого-то таким образом похитили деньги, не поступало».

Стражи порядка предостерегли красноярцев, чтобы они не переходили по сомнительным ссылкам: «Если вы не участвовали в лотерее, то вряд ли вы в ней выиграли».

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