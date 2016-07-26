Аграрии Ужурского района стали лидерами в сборе урожая

Агрофирма «Учумская» стала первой среди предприятий Красноярского края по урожайности. 17 ноября на Агропромышленном форуме Сибири предприятие получило знак отличия «Золотой колос».

В Красноярске прошел юбилейный XXV Агропромышленный форум Сибири, на котором подвели итоги сельскохозяйственного года и презентовали последние достижения в области АПК. Одним из мероприятий форума стало награждение лучших предприятий АПК знаком отличия «Золотой колос». Эта награда в Красноярском крае появилась в прошлом году и стала традиционной.

Лидером по сбору урожая стала Агрофирма «Учумская» из Ужурского района. Показатель сбора урожайности стал рекордным для Красноярского края — 45,8 центнеров с гектара при среднекраевом — 23,3. Заслуженную награду в номинации «Наивысший результат по урожайности зерновых и зернобобовых культур» из рук и.о. министра сельского хозяйства региона Леонида Шорохова получил генеральный директор предприятия Андрей Базаров.

Высокого показателя, несмотря на дождливое лето и ранний снег, удалось достичь благодаря современным технологиям, которые внедряются на предприятии. Агрономы совершенствуют процессы обработки земли и семян с использованием минеральных удобрений и эффективных средств химической защиты растений. Кроме того, «Учумская» применяет сорта сельскохозяйственных культур интенсивного типа, которые обладают высоким потенциалом урожайности в климатических условиях Восточной Сибири.

Агрофирма «Учумская» создана в 2002 году на ранее необработанных землях сельхозназначения. Из года в год предприятие наращивает объемы посевных площадей и сегодня по этому показателю компания входит в число лучших по району. Основную долю зерновых культур, выращиваемых на 30 тысяч га обрабатываемой земли, составляет продовольственная пшеница. Также выращиваются ячмень, овес, рапс.

Агрофирма «Учумская» стала первым российским производителем, чье зерно в рамках межгосударственного договора о поставках российской продовольственной пшеницы было доставлено в Китай.

«Потенциал рынка Китая для Агрофирмы и в целом агропромышленников Красноярского края довольно велик. Нынешней осенью предприятие приняло участие во II Китайско-Монгольско-Российской выставке, проходившей на севере Китая в столице автономного региона Внутренняя Монголия — городе Хух-Хото. Выставка способствовала привлечению взаимных инвестиций в экономики стран-участниц. Наше предприятие активно вовлечено в такую работу. В этом году с апреля осуществляем поставки зерна в Китай», — рассказал генеральный директор Агрофирмы «Учумская» Андрей Базаров.

Подробную информацию о продукции и деятельности компании можно посмотреть на официальном сайте Агрофирмы «Учумская» — uchum.ru.