В Красноярске в рамках Агропромышленного форума Сибири обсудили профориентационную работу с молодежью. Круглый стол «Молодежь в развитии агропромышленного комплекса края» прошел сегодня, 15 ноября, в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Его участники поделились опытом работы со школьниками и студентами. Директора школ и руководители техникумов рассказали о работе агроклассов, интенсивных школ и других способах работы с молодежью.

Участников поприветствовал первый заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Александр Походин: «Сегодняшний круглый стол — это серьезный шаг в будущее, в первую очередь для молодых. У нас существует много направлений господдержки, которая позволяет молодым оставаться на селе. У сельской молодежи больше шансов реализовать себя, чем у их городских сверстников».

В качестве примера он привел программу по обеспечению жильем и грантовую поддержку начинающих фермеров: «У нас 54 молодых фермера получили помощь от государства, мы заплатили им по 3 млн рублей. Для городских предпринимателей максимальная выплата — 300 тысяч».

Слово взяла Наталья Пыжикова, ректор Красноярского государственного аграрного университета. Она поддержала тезис министра о том, что у сельских специалистов больше возможностей, чем у городских: «Для быстрого карьерного роста сельская площадка всегда была одной из самых лучших. В Красноярском крае беспрецедентные меры господдержки, но молодежь в село идет трудно». Ректор рассказала о том, что в университете ведется профориентационная работа как со студентами, так и со школьниками: «Ребенку надо говорить и показывать, что на селе он может стать кем-то большим, чем просто менеджер в офисе. Мое выступление — призыв к действию. Только совместная работа власти, школы, вуза и родителей позволит достичь результата», — закончила Наталья Пыжикова.

Следом выступила Ольга Пеллинен, директор Степновской средней школы Назаровского района. Она рассказала о работе агрокласса, который существует в школе второй год: «Школьники углубленно изучают предметы, которые потребуются при поступлении в сельскохозяйственный техникум или университет, раз в неделю проходят обучение в техникуме. Мы хотим привлекать к участию в проекте и другие школы, а также планируем проводить интенсивные выездные школы во время каникул».

«Ребенку надо показать перспективы жизни на селе», — начал свое выступление следующий докладчик, директор Кириковской средней школы Пировского района Красноярского края Олег Ивченко. Он рассказал о программе «Агрошкола», которую они запустили в этом году: «У нас есть „школьный гектар“, где дети учатся выращивать разные сельхозкультуры. Например, они выращивают цветы и делают из них духи. Вырастить и продать — главная задача селянина, это то, чему мы должны научить детей», — подчеркнул докладчик. Он предложил наладить более активную работу школ и союза сельской молодежи: «РССМ должен выполнять роль звена, заражающего жизнью на селе. Для этого нам нужно здание, где дети могли бы собираться, общаться, делиться опытом».

Александр Походин поддержал идею о «школьном гектаре»: «Надо возрождать сельские огороды, приучать детей к труду».

Следом выступил директор Уярского сельскохозяйственного техникума Артур Аветисян, который рассказал об опыте проведения профориентационной школы «Перспектива»: «Дети многому научились: как делать домашнюю колбасу, как правильно заводить технику. Все это пригодится им, даже если они не поступят в аграрный университет. Все участники сказали, что им было интересно. Мы будем продолжать работу „Перспективы“, более того, такие курсы будут проводиться и в младших классах».

В заключение выступила Наталья Шадрина, председатель Красноярского отделения Российского союза сельской молодежи: «Сегодня многое делается для того, чтобы привлекать детей к занятию сельским хозяйством. Важно повышать престиж сельских профессий, надо показать детям, что работать на селе — это не грязный труд, а почетный».

Она рассказала о профориентационной работе РССМ: «Наши информационно-консультационные бригады ездят по территориям края. Они рассказывают о программах, грантах для фермеров, о том, что могут получить от государства молодые специалисты, которые переедут работать в село». Наталья Шадрина рассказала и о других проекта РССМ, таких как «Начинающий фермер», «Чистое село» и конкурсе лидеров общественного мнения.

«Общественная работа требует мотивирующих моментов, — отметила председатель Красноярского отделения РССМ. — Когда наших ребят пригласили в Москву, и министр сельского хозяйства вручал им грамоты — их лица надо было видеть».

Итог работы круглого стола подвел замминистра сельского хозяйства края Александр Походин: «Тот опыт, который сегодня прозвучал, это повод нам всем задуматься. Я считаю, что агрошкола должна быть в каждом районе края, и не одна. Она научит жить на селе. Пусть все руководители подумают, как организовать у себя в районе агрошколы и агроклассы, а через год мы встретимся и обсудим успехи».