17 ноября в Уяре открыли памятник единственному в Красноярском крае маршалу артиллерии, участнику Великой Отечественной войны, лауреату Ленинской премии, Герою Социалистического Труда Павлу Кулешову. В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, региональных общественных организаций, военно-патриотического общественного движения «Юнармия», учащиеся кадетских учебных заведений, школьники и студенты вузов края.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, памятник Павлу Кулешову создан по инициативе уярцев и при активной поддержке региональных общественных организаций, трудовых коллективов и жителей всего края. Монумент маршалу на его малой родине возвели на собранные пожертвования.

Приветствуя участников торжественного мероприятия, исполняющий обязанности заместителя губернатора края Павел Солодков от имени главы региона поблагодарил инициаторов и организаторов создания монумента и отметил, что открытие памятника Павлу Кулешову знаковое событие не только для уярцев, но и для всех жителей края.

«Не только Уярский район, но и весь Красноярский край гордится своим земляком — талантливым, трудолюбивым, сильным характером человеком, настоящим патриотом нашего Отечества — Павлом Кулешовым. Биография Павла Николаевича — достойный пример силы сибирского характера», — сказал Павел Солодков.