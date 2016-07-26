Набережную Енисейска украсили скульптурами первопроходцев

В Енисейске поставили памятник первопроходцам.

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Как сообщили сегодня в краевом министерстве культуры, композицию, состоящую из трех бронзовых фигур, создали по эскизу красноярского скульптора Константина Зинича. Ее установили на набережной Енисея, в районе Богоявленского собора, который сейчас находится на реставрации.

Как пояснили в министерстве, все фигуры символичны и документальны одновременно. Эти люди внесли большой вклад в освоение Енисейской губернии и всей Восточной Сибири.

«Фигура слева — боярский сын Петр Албычев: в руках он держит царский указ об освоении Восточной Сибири и основании Енисейского острога. Фигура справа — стрелецкий сотник Черкас Рукин: его меч символизирует силу, достоинство и высшую справедливость. В центре композиции — инок Тимофей, который олицетворяет собой православную духовность енисейской земли», — пояснили в министерстве.

Напомним,