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Набережную Енисейска украсили скульптурами первопроходцев
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Набережную Енисейска украсили скульптурами первопроходцев

3 ноября 18:40
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В Енисейске поставили памятник первопроходцам.

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Как сообщили сегодня в краевом министерстве культуры, композицию, состоящую из трех бронзовых фигур, создали по эскизу красноярского скульптора Константина Зинича. Ее установили на набережной Енисея, в районе Богоявленского собора, который сейчас находится на реставрации.

Как пояснили в министерстве, все фигуры символичны и документальны одновременно. Эти люди внесли большой вклад в освоение Енисейской губернии и всей Восточной Сибири.

Памятник установили на набережной Енисей в районе Богоявленского собора
Фото: культура24.рф
Перед открытием автор проекта Константин Зинич проверил готовность памятника
Фото: vk.com/id229301521
На открытие собрались жители города, приехали гости из Красноярска
Фото: vk.com/yeniseysk
Все три фигуры — реально существовавшие исторические личности
Фото: vk.com/korobeynikova1991

«Фигура слева — боярский сын Петр Албычев: в руках он держит царский указ об освоении Восточной Сибири и основании Енисейского острога. Фигура справа — стрелецкий сотник Черкас Рукин: его меч символизирует силу, достоинство и высшую справедливость. В центре композиции — инок Тимофей, который олицетворяет собой православную духовность енисейской земли», — пояснили в министерстве.

Напомним,

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