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Роспотребнадзор запретил продавать красноярцам молоко через интернет
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Роспотребнадзор запретил продавать красноярцам молоко через интернет

20 ноября 11:30
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После жалоб недовольных красноярцев Роспотребнадзор потребовал через суд запретить дистанционную продажу молочных продуктов.

Как пояснили в надзором ведомстве, некачественную молочную продукцию подсобного хозяйства «Кусочек тайги» продавали на форуме совместных покупок optwear.ru. При проверке специалисты установили, что молоко не проходило ветеринарно-санитарную экспертизу и у него не было ветеринарных сопроводительных документов.

Центральный районный суд Красноярска, куда обратились представители Роспотребнадзора, согласился с доводами и признал информацию о продаже молока и молочных продуктов на форуме совместных закупок незаконной.

В управлении напомнили, что молоко можно продавать только на рынках или в магазинах, где товар проходит соответствующие проверки.

«При этом продавцы обязаны предъявить потребителям соответствующие документы о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, довести до потребителей информацию о наименовании продукта, месте производства, дате производства, а также о необходимости обязательного кипячения сырого молока», — пояснили в Роспотребнадзоре.

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