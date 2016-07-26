Роспотребнадзор запретил продавать красноярцам молоко через интернет

После жалоб недовольных красноярцев Роспотребнадзор потребовал через суд запретить дистанционную продажу молочных продуктов.

Как пояснили в надзором ведомстве, некачественную молочную продукцию подсобного хозяйства «Кусочек тайги» продавали на форуме совместных покупок optwear.ru. При проверке специалисты установили, что молоко не проходило ветеринарно-санитарную экспертизу и у него не было ветеринарных сопроводительных документов.

Центральный районный суд Красноярска, куда обратились представители Роспотребнадзора, согласился с доводами и признал информацию о продаже молока и молочных продуктов на форуме совместных закупок незаконной.

В управлении напомнили, что молоко можно продавать только на рынках или в магазинах, где товар проходит соответствующие проверки.