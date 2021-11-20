Красноярцы стали призерами межвузовских соревнований по информбезопасности

В минувшие выходные в Красноярске прошли открытые межвузовские соревнования в области информационной безопасности. Организатором мероприятия стал Сибирский федеральный университет при поддержке Межрегиональной общественной организации «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности».

Соревнования KrasCTF в четвертый раз прошли в Институте космических и информационных технологий СФУ. На турнир приехали команды со всей страны — от Москвы до Владивостока. В первый день участники соревнований встретились и обсудили актуальные темы в области информационной безопасности. Среди них, например, сбор и анализ логов безопасности, организация CTF и многое другое.

Продолжив традицию турнира — экскурсии «по местам силы» Красноярска, участники побывали в заповеднике «Столбы». Гости города осмотрели скалы со смотровой площадки и прогулялись по территории.

В воскресенье для участников наступил основной день соревнований по практической информационной безопасности, где нарабатываются навыки взлома компьютерных систем. По легенде, участники борются с апокалипсисом в декорациях Древнего Египта, выполняя заданные таски (задания, в результате выполнения которых участники добывают «флаг» — ключевое слово, знание которого позволяет получить призовые баллы). В первой половине дня команды шли наравне, затем вперед вырвалась команда Yozik, далее в группу лидеров вошли красноярцы из СибГУ Paperwhale, команда из Москвы 8bit (МИФИ) и Novosibirsk SU X из НГУ.

Впервые в рамках KrasCTF прошел хак-баттл. Командам было предложено три несложных, по мнению авторов, мини-таска, и пять минут на решение каждого. Играет один человек от каждой команды, в двух раундах соревнуются по 6 человек, затем победители раундов встречаются в финале. В финальной встрече сошлись команды из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Московского инженерно-физического института (МИФИ). В дополнительное время победил Олег Петраков из команды 8bit (МИФИ).

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В целом в течение дня лидерство держала команда из Новосибирска, за второе и третье места боролись команды из Москвы, Томска, Омска и Красноярска. Все определилось в ходе решения кроссворда, где каждое отгаданное слово приносило командам по одному баллу. В итоге победу с перевесом в один балл одержали красноярцы из СибГУ.

По результатом всех этапов соревнований первое место заняла команда Novosibirsk SU X (НГУ, Новосибирск), второе — Paperwhale (СибГУ, Красноярск), третье место — у команды 8bit (МИФИ, Москва). Победителям и призерам вручили кубки и дипломы. По традиции все участники соревнований сделали памятное селфи.

Следующие соревнования CTF также пройдут в Красноярске.