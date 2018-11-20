В Боготоле наркоман с топором гонялся за случайным прохожим

Следователи закончили расследование уголовного дела о попытке убийства на железнодорожной станции в Красноярском крае.

Как пояснили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, в октябре 2017 года на привокзальной площади станции Боготол 36-летний местный житель с топором напал на случайного прохожего. Мужчина сумел увернуться, поэтому злоумышленник не попал ему в голову, а ранил в спину.

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«Спасаясь от нападавшего, пострадавший забежал в здание железнодорожного вокзала и обратился за помощью к сотрудникам полиции, которые и задержали обвиняемого. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме признал свою вину, объяснив свои действия тем, что в состоянии наркотического опьянения он внезапно решил, что именно пострадавший незадолго до совершения нападения избил его сожительницу», — рассказали в следственном управлении.

Мужчине уже предъявили обвинение в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, который определит наказание для злоумышленника.