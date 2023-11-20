20-летний красноярец в подвале пятиэтажки незаконно делал огнестрельное оружие (видео)

В Красноярске задержали молодого человека, который делал боевое оружие в подвале жилого дома.

Как рассказали в городской полиции, оперативники уголовного розыска задержали 20-летнего жителя краевого центра, который кустарным методом изготавливал оружие. Известно, что мастерскую он организовал в подвале пятиэтажного дома, где проживал. Во время обыска полицейские нашли четыре автомата, части пистолетов, патроны к ним, а также станок, на котором работал злоумышленник.

Молодой человек пояснил, что оружие делал на заказ.

«Мне давали на оружие деньги, я заказывал его. Заплатить мне должны были после переделки», — пояснил задержанный «оружейник».

Полицейские проверили все найденное оружие и убедились, что оно пригодно к бою.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Молодого человека заключили под стражу. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.