Росгвардии поручат охранять губернаторов на платной основе

Президент России Владимир Путин решил дать Росгвардии полномочия по обеспечению безопасности высших должностных лиц регионов РФ. Проект в ближайшее время рассмотрят в Госдуме, сообщило агентство ТАСС.

Росгвардия, созданная в апреле 2016 года, занимается вопросами борьбы с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, а также охраняет важные государственные объекты, контролирует частную охранную деятельность и оборот оружия. По мнению президента страны, к этому перечню нужно добавить охрану руководителей высших исполнительных органов власти регионов.

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При этом обеспечение безопасности глав регионов «предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе, если президентом РФ не будет принято иное решение», уточняется в сопроводительных материалах.

Все средства, которые Росгвардия получит за выполнение этих услуг, будут перечисляться в федеральный бюджет. Авторы проекта отметили, что его реализация не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

Кабинет министров уже поддержал эту инициативу. Если закон одобрит и Госдума, он вступит в силу через полгода после его официального опубликования.