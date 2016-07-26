Свинокомплекс «Красноярский» продал на ярмарке Агрофорума Сибири 4 тонны мяса

Свинокомплекс «Красноярский» представил широкий ассортимент своей продукции на ярмарке, проходившей в рамках Агропромышленного форума Сибири.

За 4 дня было продано около 4 тонн продукции — мяса и субпродуктов.

«Покупатели еще с летней ярмарки запомнили нашу продукцию и высоко оценили. Многие приезжали специально за нашим мясом: люди покупали ассортимент коробками, поясняя что до следующей ярмарки еще далеко, а такого вкусного, свежего и сочного мяса больше нигде не купить», — рассказала Юлия Еремичева, заместитель директора по мясопереработке.

Свинокомплекс «Красноярский» в основном реализует свою продукцию оптом предприятиям, занимающимся мясопереработкой. По мнению руководства, ярмарки и выставки разных уровней позволяют познакомить красноярцев с продукцией свинокомплекса напрямую.