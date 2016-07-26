Свинокомплекс «Красноярский» принял участие в Агропромышленном форуме Сибири

Свинокомплекс «Красноярский» представил на Агропромышленном форуме Сибири деловую программу.

Свинокомплекс является одним из крупнейших свиноводческих предприятий Красноярского края. Это комплексный проект, реализованный в короткие сроки — 2 года, и оснащенный новым современным оборудованием. Выйдя на полную мощность в 2016 году (40 тысяч тонн свинины в живом весе в год), предприятие по объемам производства уже обеспечивает более 50 % потребности края в свежей свинине.

Благодаря инфраструктуре свинокомплекса, отлаженному рабочему процессу и высококвалифицированному кадровому резерву предприятие выдает отличные производственные показатели не только на региональном уровне, но и федеральном.

«„Красноярский“ сегодня находится в тройке лидеров в России по среднесуточному привесу животных на откорме по данным Национального союза свиноводов», — рассказывает директор свинокомплекса Виталий Павлюк.

В ближайшем будущем предприятие планирует увеличить объем выпускаемой свинины до 45 тысяч тонн в год.