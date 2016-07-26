В Красноярске стартовали волейбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

18 ноября в Красноярске состоялись матчи первого игрового дня корпоративного чемпионата по волейболу «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы турнира, в матче первого тура между «КрайДЭО Красноярский филиал» — «Востсибнефтегаз» возвращение чемпионов первого сезона получилось уверенным и безоговорочным. Хотя поначалу «дорожники», обновившие состав, вовсе не выглядели абсолютным фаворитом этого поединка. Итоговый счет: 2:0 в пользу «КрайДЭО».

«Оценил бы игру команды и свою лично на четверку по пятибалльной системе, ведь всегда есть, куда расти и где прибавить. Соперник старался, но мы оказались сильнее. Во втором сезоне не участвовали, и сейчас полны решимости вновь взобраться на вершину, как это получилось у нас в первом чемпионате», — отметил Роман Казанцев из «КрайДЭО Красноярский филиал».

В мачте «ЭкоРЕСУРС» — «Полюс Красноярск» (счет 2:0) новички из «Полюса» оставили очень приятное впечатление. Особенно у них получилось потрепать нервы фавориту в стартовой партии.

В поединке дебютантов («NL International» — «Фирма Энергозащита» — 2:0) борьбы не получилось. «Сетевики» были гораздо быстрее, точнее и сильнее соперника из Назарово. Несмотря на все усилия «Энергозащиты», избежать разгрома ей не удалось.

В игре 2-го тура («Полюс Красноярск» — «КрайДЭО Красноярский филиал» — 0:2) «Полюс» вновь выглядел очень симпатично, видно, что команда действует с большим желанием, дополнительный антураж придаёт скамейка запасных, которая, не переставая, поддерживает тех, кто на площадке. Однако, усилий «ПК» оказалось недостаточно для победы над фаворитом, «дорожники», сыграв далеко не на максимуме, не оставили вопросов в своём превосходстве.

«Востсибнефтегаз» — «Фирма Энергозащита» — 2:0. Видно, что игроки «ФЭ» пока далеки от полного взаимопонимания, но вырасти можно только в противостоянии с более сильными оппонентами, поэтому поражения на старте можно принять, как полезные уроки и особо не огорчаться. «ВСНК», в свою очередь, не показал ничего выдающегося, одержав во многом дежурную победу.

«ЭкоРЕСУРС» — «NL International» — 2:1. В самом напряженном и интригующем матче дня едва не грянула сенсация. «НЛ» был близок к победе, но «ЭР» вовремя собрался и всё-таки сумел переломить ход поединка.

«Нельзя говорить, что в первом сете мы соперников недооценили. Возможности этих парней мы прекрасно знали. Однако, они сыграли очень здорово. Дальше мы добавили, сумели выиграть вторую партию, а следом и тай-брейк. Я не всегда удачно подавал по простой причине, когда соперник высокого уровня, простая подача не вызывает затруднений, поэтому необходимо рисковать, это чревато ошибками. Мы ждём встречи с „КрайДЭО“ постараемся дать ей бой. Для себя поставили задачу занять первое место», — подвел итог встречи Андрей Яковлев из «ЭкоРЕСУРСа».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY