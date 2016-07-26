«Сыграли строго и победили»: в Красноярске прошли футбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

15 ноября в манеже «Футбол-Арена «Енисей» прошли матчи шестого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы турнира, в дивизионе «А» лидеры синхронно одержали уверенные победы. Ассоциация дорожников Красноярья обыграла «Енисей» — 5:2, «Бриз» всухую одолел «Гросс» — 3:0, а «Мир Красок» разгромил «Красфарму» — 5:1.

«С нашими потерями в составе нелогично было бы идти вперед без оглядки. Поэтому сыграли строго, забили три мяча и победили. Мы настроены провести второй круг не хуже, чем первый, и подойти к матчу с „дорожниками“ в оптимальном состоянии. Никак нам пока не удаётся их выиграть, вот и в прошлой игре уступили, но мы постараемся прибавить», — поделился впечатлениями от игры Евгений Марченко из команды «Бриз».

В дивизионе «В» «РиноСервис» одержал шестую победу подряд, во второй раз переиграв «Рич Фэмили» — 6:5, с таким же счётом закончился поединок «Арбана» и «Пегаса», удача улыбнулась «арбановцам», наконец, «Красноярскэнерго» проявив волю, вырвало победу у АВМП — 6:4.

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«Что тут говорить, расслабились, едва за это не поплатились. Хорошо, что все-таки победили. Мы довольны тем, как складывается чемпионат, но успокаиваться рано, осталось еще четыре игры. Постараемся помочь Семёну Говорову стать лучшим бомбардиром, хотя мы итак на него играем, а он забивает. Хотя главное, чтобы команда побеждала, индивидуальные награды — дело второстепенное», — рассказал Дмитрий Штейбрехер из «РиноСервиса».

В дивизионе «С» «СУЭК» и «ЛДК» сильнейшего не выявили — 1:1, «Стальмонтаж» уверенно переиграл «Радиосвязь» — 4:1 и сравнялся по очкам с лидером, «Аэропорт Емельяново» превзошёл «Горэлектротранс» — 7:2.

«Тяжелый матч. Соперник играл здорово. Уступать совершенно не собирался, спасибо, Егору Якушкину, не раз нас выручавшему, и Юрию Богданову, он сыграл здорово. „ЛДК“ потерял два очка, и мы его догнали, но это полдела. По личным встречам он всё равно впереди. Значит, нам необходимо выигрывать в следующем туре, мы постараемся», — подвел итог встречи Иван Зубарев из «Стальмонтажа».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY