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«Сыграли строго и победили»: в Красноярске прошли футбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»
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«Сыграли строго и победили»: в Красноярске прошли футбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

17 ноября 17:37
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15 ноября в манеже «Футбол-Арена «Енисей» прошли матчи шестого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы турнира, в дивизионе «А» лидеры синхронно одержали уверенные победы. Ассоциация дорожников Красноярья обыграла «Енисей» — 5:2, «Бриз» всухую одолел «Гросс» — 3:0, а «Мир Красок» разгромил «Красфарму» — 5:1.

«С нашими потерями в составе нелогично было бы идти вперед без оглядки. Поэтому сыграли строго, забили три мяча и победили. Мы настроены провести второй круг не хуже, чем первый, и подойти к матчу с „дорожниками“ в оптимальном состоянии. Никак нам пока не удаётся их выиграть, вот и в прошлой игре уступили, но мы постараемся прибавить», — поделился впечатлениями от игры Евгений Марченко из команды «Бриз».

Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»

В дивизионе «В» «РиноСервис» одержал шестую победу подряд, во второй раз переиграв «Рич Фэмили» — 6:5, с таким же счётом закончился поединок «Арбана» и «Пегаса», удача улыбнулась «арбановцам», наконец, «Красноярскэнерго» проявив волю, вырвало победу у АВМП — 6:4.

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«Что тут говорить, расслабились, едва за это не поплатились. Хорошо, что все-таки победили. Мы довольны тем, как складывается чемпионат, но успокаиваться рано, осталось еще четыре игры. Постараемся помочь Семёну Говорову стать лучшим бомбардиром, хотя мы итак на него играем, а он забивает. Хотя главное, чтобы команда побеждала, индивидуальные награды — дело второстепенное», — рассказал Дмитрий Штейбрехер из «РиноСервиса».

В дивизионе «С» «СУЭК» и «ЛДК» сильнейшего не выявили — 1:1, «Стальмонтаж» уверенно переиграл «Радиосвязь» — 4:1 и сравнялся по очкам с лидером, «Аэропорт Емельяново» превзошёл «Горэлектротранс» — 7:2.

«Тяжелый матч. Соперник играл здорово. Уступать совершенно не собирался, спасибо, Егору Якушкину, не раз нас выручавшему, и Юрию Богданову, он сыграл здорово. „ЛДК“ потерял два очка, и мы его догнали, но это полдела. По личным встречам он всё равно впереди. Значит, нам необходимо выигрывать в следующем туре, мы постараемся», — подвел итог встречи Иван Зубарев из «Стальмонтажа».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY

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