Прокуратура проверит Ермаковский детский дом после жалоб на драку воспитанниц

В Ермаковском районе Красноярского края прокуратура проверит детский дом, откуда сбежала воспитанница.

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14 ноября из Ермаковского детского дома сбежала 15-летняя воспитанница. Девочку нашли у ее матери, в Минусинском районе. Следователям беглянка рассказала, что в детдоме ее избили сверстницы, но персонал, которому она пожаловалась на несправедливость, отказался реагировать.

Делом уже занимаются следователи. Теперь к ним присоединились и сотрудники надзорного ведомства. «Будет дана правовая оценка надлежащему исполнению директором детского дома, являющегося в силу ст. 155.2 Семейного кодекса законным представителем воспитанников учреждения, обязанностей по защите их прав и законных интересов, обеспечению условий, гарантирующих безопасность жизни и здоровья подопечных», — пояснили в прокуратуре.

Если рассказ девочки подтвердится, виновных накажут и примут меры к устранению нарушений закона.