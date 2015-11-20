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Следователи разыскивают подростков-живодеров
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Следователи разыскивают подростков-живодеров

20 ноября 16:47
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Следователи заинтересовались красноярскими подростками, которые истязали бездомных животных. Вопиющий случай произошел в Октябрьском районе Красноярска. Несколько подростков пришли в гаражи за домом по ул. Вильского, 1, где обитал выводок щенков-дворняжек. Они облили животных бензином и подожгли. Выжить удалось только одному щенку, сейчас волонтеры ищут для него передержку или новых хозяев.

В Октябрьском районе Красноярска подростки облили бензином и подожгли щенков
Фото: vk.com/xatikodom
Из всего выводка выжил только один, его лечат в клинике
Фото: vk.com/xatikodom

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе Следственного комитета, пока неизвестно, сколько подростков истязали животных: «В настоящее время их личности не установлены». Следователи проводят проверку и могут взять дело на особый контроль.

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