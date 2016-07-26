«Норникель» рассказал об итогах пятилетней деятельности в сфере производства, охраны труда и экологии

«Норникель» провел ежегодный «День стратегии», в ходе которого менеджмент компании представил инвестиционному сообществу основные результаты завершившейся пятилетки (с 2013 по 2017 год), а также обозначит основные задачи и стратегические приоритеты до 2020 года.

За пять лет компании удалось существенно улучшить показатели безопасности и охраны труда, со снижением показателя LTIFR (коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности) почти на 60%. Полное исключение смертельных случаев на производстве остается абсолютным приоритетом руководства.

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Компания завершила первый этап своей экологической программы. Итогом успешного закрытия Никелевого завода в Норильске в 2016 году и выходом Талнахской обогатительной фабрики на проектную мощность стало существенное сокращение выбросов вредных веществ в границах города Норильска.

Начат второй этап реализации экологической программы — «Серный проект», конечная цель которого — сокращение суммарных выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% к 2023 году. Проект предусматривает строительство установок по улавливанию богатых серой газов на Надеждинском металлургическом заводе, производство серной кислоты и ее последующей нейтрализации при помощи известняка с получением гипса, а также модернизацию мощностей по улавливанию серы на Медном заводе. Общая стоимость капитальных вложений в «Серный проект» оценивается в пределах 2,5 млрд долларов США.

«Мы намерены продолжить нашу работу в интересах всех заинтересованных сторон. Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы сделать „Норникель“ одной из самых современных, безопасных и экологически чистых металлургических компаний мира, которая при этом обеспечивает привлекательную доходность для своих акционеров», — прокомментировал стратегическую повестку президент компании Владимир Потанин.

В рамках реализации «Серного проекта» переделы конвертирования и анодной плавки будут переведены с Медного завода на Надеждинский металлургический завод. В результате, наиболее «грязные» производственные мощности Медного завода будут выведены из Норильска, а все пирометаллургические мощности Заполярного филиала будут сосредоточены на Надеждинском металлургическом заводе, оборудованном эффективными мощностями по утилизации серы.

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31 октября 2017 года компанией был запущен Быстринский горно-обогатительный комбинат в Забайкальском крае. Работа комбината в режиме пуско-наладочных работ под нагрузкой продлится несколько месяцев, а переход на полноценный режим работы предусмотрен к середине 2018 года, выход на проектную мощность — в конце 2019-го. Комбинат стал крупнейшим гринфилд-проектом в горно-металлургической отрасли России и будет добывать 10 млн тонн руды в год и производить около 70-75 тыс. тонн меди, 250 — 260 тыс. тройских унций золота в концентрате, а также 2,9 млн. тонн магнетитового концентрата.

В новом инвестиционном цикле планируется рост капитальных затрат компании с 2 млрд долларов США в 2018 году до 2,3-2,5 млрд долларов США в среднем за год в 2019-2020 гг. Реализация среднесрочной инвестиционной программы обеспечивает не только устойчивое развитие компании в части поддержания объемов производства и

существенного сокращения воздействия на окружающую среду, но и создает платформу для роста. «Норникель» сформировал портфель перспективных проектов, которые призваны обеспечить рост производства в долгосрочной

перспективе. Эти проекты включают развитие рудника «Заполярный» (Южный кластер), проекты расширения мощностей Талнахского рудного узла, а также проект дальнейшего расширения мощностей Талнахской обогатительной фабрики до 18 млн тонн в год.