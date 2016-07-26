«Норникель» объявил о старте конкурса для социальных предпринимателей Заполярья

«Норникель» запускает традиционный конкурс «Социальное предпринимательство» для поддержки предпринимательской деятельности, направленной на решение социальных проблем.

Нововведение нового цикла конкурса — возможность для индивидуальных предпринимателей самостоятельно подготовить бизнес-план, в том числе и на открытие бизнеса по франшизе (в соответствии с требованиями «Норникеля»), и представить его к защите на инвестиционной сессии. В предыдущие годы такое было возможно только после успешного прохождения обучающего курса «Социальное предпринимательство».

«Норникель» предоставляет возможность для желающих систематизировать знания по основам создания, ведения и продвижения социального бизнеса, поиску ресурсов и привлечению инвестиций. Обучающий курс «Социальное предпринимательство» позволяет пройти путь от идеи социального бизнеса до проработки бизнес-плана и защиты его перед инвесторами. Начинающих социальных предпринимателей будут сопровождать наставники — опытные бизнесмены.

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Развитие социального предпринимательства является одним из направлений благотворительной программы «Мир новых возможностей». С 2014 года «Норникель» поддержал 19 бизнес-проектов на сумму 68,5 млн рублей.

В этом году в конкурсе могут принять участие социальные предприниматели из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области.

Для участия необходимо ознакомиться с положением о конкурсе и заполнить анкету. По результатам инвестиционной сессии лучшие проекты получат финансирование от «Норникеля» в виде беспроцентных возвратных кредитов (займов) сроком на два года.

Первые обучающие сессии курса «Социальное предпринимательство» состоятся: