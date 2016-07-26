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Из-за ДТП с 4 автомобилями около Солонцов образовалась большая пробка
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В Красноярском крае

Из-за ДТП с 4 автомобилями около Солонцов образовалась большая пробка

21 ноября 11:05
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На дороге под Красноярском сегодня утром, 21 ноября, столкнулись 4 автомобиля. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальной сети очевидцы.

Как рассказали в ГИБДД, автомобили столкнулись на спуске с Северного шоссе в сторону поселка Солонцы. В ДТП попали грузовой автомобиль MAN и легковые машины BMW, Nissan и Toyota. В результате столкновения все автомобили получили разные повреждения, грузовик съехал в кювет. В дорожной полиции добавили, что люди в аварии не пострадали.

На спуске с Северного шоссе в сторону Солонцов столкнулись 4 автомобиля
Фото: vk.com/kraschp
Люди в аварии не пострадали
Фото: vk.com/kraschp
ДТП стало причиной большой пробки
Фото: vk.com/kraschp

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ДТП стало причиной пробки, движение в сторону Солонцов все ещё затруднено. В комментариях к посту в социальной сети некоторые красноярцы написали, что опоздали из-за этого на работу. Также пользователи предположили, что причиной столкновения стало то, что водители не поменяли летнюю резину на зимнюю.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства произошедшего.

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