Из-за ДТП с 4 автомобилями около Солонцов образовалась большая пробка

На дороге под Красноярском сегодня утром, 21 ноября, столкнулись 4 автомобиля. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальной сети очевидцы.

Как рассказали в ГИБДД, автомобили столкнулись на спуске с Северного шоссе в сторону поселка Солонцы. В ДТП попали грузовой автомобиль MAN и легковые машины BMW, Nissan и Toyota. В результате столкновения все автомобили получили разные повреждения, грузовик съехал в кювет. В дорожной полиции добавили, что люди в аварии не пострадали.

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ДТП стало причиной пробки, движение в сторону Солонцов все ещё затруднено. В комментариях к посту в социальной сети некоторые красноярцы написали, что опоздали из-за этого на работу. Также пользователи предположили, что причиной столкновения стало то, что водители не поменяли летнюю резину на зимнюю.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства произошедшего.