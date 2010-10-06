Автоледи обвинила взорвавшееся колесо в аварии на Белинского

Красноярская автоледи протаранила забор на улице Белинского. ДТП произошло сегодня, 6 октября, напротив торгового центра «Комсомолл». Фотографии инцидента опубликовали в социальной сети очевидцы. По словам свидетелей, ДТП произошло из-за того, что у автомобиля взорвалось колесо. Сообщается, что автоледи накануне поменяла летнюю резину на зимнюю с шипами.

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Как рассказали корреспонденту Newslab.ru в ГИБДД, версия со взрывом колеса не подтвердилась: «По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля Toyota не справилась с управлением».

Добавим, в происшествии никто не пострадал. За поврежденное ограждение автомобилистке грозит наказание по статье 12.33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Женщине придется заплатить административный штраф до 10 тысяч рублей.

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