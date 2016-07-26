В Красноярске заработал второй филиал российско-финской клиники «Terve»

В Красноярске открыла второй филиал российско-финская клиника «Terve». Центр работает в жилом комплексе «Перья» в Советском районе города.

Ленточку, символизирующую старт работы филиала, перерезали директор клиники Михаил Смирнов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Красноярского края Вадим Янин и партнер из Финляндии, представитель клиники «Neo» КаллеУйбо.

«Мы хотим, чтобы жителям края были доступны самые современные технологии в области травматологии, реабилитации и диагностики. Ведь мы внедряем все самое лучшее, что предлагает как финская, так и российская стороны», — утверждает директор клиники «Terve» Михаил Смирнов.

Впервые клиника заявила о себе в прошлом году, открыв многопрофильный центр в Железнодорожном районе Красноярска. Особенностью центра стали высокие профессиональные стандарты скандинавского подхода к лечению. В клинике ведут прием врачи разных специальностей, работает детское отделение, есть собственная лаборатория, проводятся УЗИ-исследования, функциональная диагностика, а также предварительные и периодические медицинские осмотры.

В режиме дневного стационара пациенты также проходят реабилитацию после травм.

Весной 2016 года ведущие специалисты «Terve» посетили крупнейшие в Финляндии клиники по профилю «ортопедия — травматология»: «Coxa» — в пригороде Хельсинки городе Тампере, «Neo» — в городе Турку и «Orton» — в Хельсинки. Вернувшись в Красноярск и совместив изученные методики с наиболее успешными российскими, специалисты разработали комплексные программы восстановления и лечения после травм и при заболеваниях суставов и позвоночника.

Важно отметить, что красноярцам доступны не только платные, но и бесплатные услуги по реабилитации по полису ОМС в рамках частно-государственного партнерства.

«Самый большой дефицит в России, который сегодня существует, — это дефицит реабилитационной помощи, — сказал на открытии и. о. министра здравоохранения края Вадим Янин. — Поэтому я благодарен инвесторам, что мы в Красноярске можем совместно реализовывать такой проект. Я думаю, что в скором будущем на базе клиники „Terve“ будет организован центр стационарной реабилитации».

По словам финских партнеров, им есть чему поучиться у сибирских коллег.

«Когда ортопеды из клиники „Терве“ были у нас в клинике, мы практически сразу же нашли общий язык. Более того, многим вещами нам даже следовало бы поучиться у красноярских врачей. Мы очень рады присутствовать на открытии этого центра и надеемся на дальнейшую совместную работу», — сказал Калле Уйбо.

Добавим, в Красноярске работают два многопрофильных центра «Terve», еще один — в Ачинске. В медучреждениях помогут восстанавливать здоровье пациентам, которые перенесли травмы и неврологические заболевания. К примеру, в клиниках есть оборудование для разработки суставов, а реабилитационные отделения совмещены с травматологическими пунктами.