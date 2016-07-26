Виновник ДТП с тремя пострадавшими играл в «шашечки» перед лобовым столкновением (видео)

Виновнику летней аварии на улице Волжской в Красноярске грозит до 2 лет колонии. Как сообщили в главном следственном управлении краевой полиции, в настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

ДТП произошло в июне этого года. Спровоцировал его 25-летний водитель автомобиля Nissan — он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi. В результате аварии пострадали водитель Mitsubishi и двое его пассажиров.

Полицейские установили, что водитель «Ниссана» ехал с превышением скорости и совершал опасные маневры. Они попали на регистратор другого автомобиля, как и само ДТП.

«После торможения автомобиль резко ускорялся, допускал неожиданные и частые перестроения между полосами движения», — прокомментировали запись в полиции.

Отметим, за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, молодой водитель может отделаться и менее строгим наказанием, чем лишение свободы. Санкция статьи также предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет.