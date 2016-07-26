В лобовом столкновении автомобилей на правобережье пострадали 4 человека

В ДТП на ул. Волжской в Красноярске пострадали 4 человека, сообщили 14 июня очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня, около 15:30 на ул. Волжская в районе дома № 73 водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi. По данным ГИБДД, травмы получили 4 человека — мужчина и женщина управлявшие машинами и две пассажирки Mitsubishi. Одну из женщин пришлось извлекать спасателям, ее привезли в больницу в тяжелом состоянии.

«Три девочки ехали на Mitsubishi в сторону ул. Мичурина, а Nissan Teana ехал в сторону Черемушек. Удар был лобовой, тип на Nissan вылетел на обгон, на вторую полосу, и его занесло на встречку», — пояснил мужчина, который ехал следом за одной из машин.

Уже известно, что на момент ДТП оба водителя были трезвы. Дорожные полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия и принимают меры по восстановлению движения в месте аварии.