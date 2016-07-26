Энергетики и спасатели учились тушить пожар на Красноярской ТЭЦ-1

Готовность персонала Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании к действиям в условиях чрезвычайной ситуации проверили на совместных пожарно-тактических учениях с ведомствами Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. На территории энергообъекта коллективы отработали совместные действия по тушению пожара, проведению аварийно-спасательных работ и эвакуации обслуживающего персонала.

По легенде учений, пожар возник в галерее углеподачи, достиг ее стены и распространился вверх к дробильному отделению. К устранению чрезвычайной ситуации были привлечены 49 человек личного состава, а также 9 единиц спецтехники, включая автоцистерны, автолестницы и автомобили газодымозащитной службы.

Согласно методическому плану, сразу же после срабатывания пожарной сигнализации диспетчер центрального пункта пожарной связи передал сообщение о возгорании во все службы жизнеобеспечения, задействованные при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ. На место случившегося, по методике проведения учений, прибыли пожарные расчеты, автомобили патрульно-постовой службы, скорой помощи.

«Совместные пожарно-тактические учения с привлечением личного оперативного персонала станции дают возможность закрепить профессиональные навыки по тушению условного пожара, эвакуации персонала станции и осуществлению аварийно-спасательных работ, — рассказывает директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин. — После завершения учений совместно с МЧС мы проводим их разбор, даем оценку каждому из этапов мероприятий. Подобные тренировки в случае реальных чрезвычайных ситуаций позволяют действовать по заранее отработанному алгоритму, оперативно устранять их последствия».

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Пожарные расчеты в установленное время справились с условным возгоранием на территории топливно-транспортного цеха. Все цели, определенные методическим планом пожарно-технических учений, были достигнуты, а работа персонала Красноярской ТЭЦ-1 и пожарных подразделений ГУ МЧС России по Красноярскому краю оценили на высоком уровне.