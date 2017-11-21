Следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту гибели депутата в ТРЦ «Планета»

Красноярские следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели 54-летнего бизнесмена и депутата Туруханского района Сергея Поповича в детском парке развлечений в красноярском ТРЦ «Планета». Эту информацию Newslab.ru подтвердили 21 ноября в ГСУ СК по краю.

Инцидент произошел вечером 21 октября на третьем этаже популярного торгово-развлекательного центра. Мужчина с женой и сыном пришел на батутный комплекс и стал выполнять акробатические элементы. Его действия попали на камеру наблюдения. Совершив прыжок, он упал и получил перелом позвоночника. Работники комплекса оказали мужчине первую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть.

По данному факту провели доследственную проверку и ряд экспертиз. В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано из-за за отсутствия состава преступления. Это означает, что следователи не нашли никаких нарушений в работе аттракциона и пришли к выводу, что погибший сам нарушил правила безопасности.