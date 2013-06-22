«Виноваты дети»: прокуратура не нашла нарушений на аттракционах в Центральном парке

В Красноярске завершили проверку двух происшествий с аттракционами в Центральном парке, сообщили 22 июня в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, 3 июня в Центральном парке 1,5-годовалый ребенок упал в воду с аттракциона. Травм малыш не получил, но мать и свидетели обвинили оператора, в том, что он обслуживал одновременно два объекта и не сразу остановил механизм. Позднее появились сообщения еще об одном происшествии — остановке «Колеса обозрения».

Сегодня в прокуратуре отчитались, что проверки по этим случаям завершили, но нарушений со стороны персонала не выявили. «Колесо обозрения» пришлось остановить не из-за неисправности, а по вине нарушивших правила детей — они открывали двери пассажирский кабины во время движения и на замечания администратора не реагировали. Упавший в воду с аттракциона «Капитан Кидд» ребенок тоже виноват сам, потому что расстегнул удерживающий его жилет и попытался сойти.

«Случившееся явилось следствием несоблюдения требований безопасности, доведенных до сведения потребителя посредством размещения информационных стендов непосредственно при оказании развлекательных услуг», — так прокомментировали этот случай в прокуратуре.

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Единственным замечанием прокуратуры стало требование дополнить таблички рядом с аттракционами, информацией о запретах. «На табличках для посетителей аттракционов „Капитан Кидд“, „Колесо обозрения“ отсутствовала следующая информация: запрет брать с собой острые, длинные и объемные предметы (трости, зонтики, и прочее), информация об опасности, которую представляют свободно свисающие шарфы и длинные волосы, а также информация об адресах и телефонах экстренных служб», — пояснили в прокуратуре. Представление об устранении этих нарушений уже направили дирекции парка.