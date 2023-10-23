В красноярском ТРЦ «Планета» погиб туруханский депутат

В детском парке развлечений в красноярском ТРЦ «Планета» погиб 54-летний депутат Туруханского района Сергей Попович. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в районном совете депутатов.

По данным следователей, все произошло вечером 21 октября на третьем этаже торгово-развлекательного центра. «По предварительным данным, мужчина с женой и сыном пришел на батутный комплекс. Выполняя акробатические элементы, он пренебрег правилами безопасности и допустил падение на аттракционе, получив при этом перелом позвоночника. Работники комплекса оказали мужчине первую помощь и вызвали медиков, которые констатировали смерть», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным системы «Контур.Фокус», погибший Сергей Попович числится учредителем и гендиректором трех компаний в Туруханском и Северо-Енисейском районах Красноярского края. В 2015 году он был избран депутатом Туруханского райсовета от «Единой России». Входил в состав комитетов по содействию предпринимательству, бюджету, образованию, молодежной политике, культуре и спорту.