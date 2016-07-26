Суд не позволил «Сибагропромстрою» сдвинуть срок контракта по ремонту городских дорог

Арбитражный суд отказался удовлетворить заявление о переносе сроков ремонта дорог в Красноярске.

Компания «Сибагропромстрой» подала иск в Арбитражный суд Красноярского края к «Управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ) еще в сентябре. По муниципальному контракту фирма ремонтировала улицы Белинского, Партизана Железняка, Алексеева, пр. Металлургов и развязку в мкрн. Солнечный.

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Дорожники просили перенести окончание работ с 30 сентября на 30 ноября, так как вовремя выполнить контракт им помешали ливни и необходимость проведения работ, которые не были учтены в проекте. Суд рассмотрел исковое заявление и решил не удовлетворять его.

В пресс-службе Арбитражного суда отметили, что 15 декабря здесь рассмотрят еще два аналогичных иска — их подали ООО «Стройтехникс» и ООО «ПК ДСУ». В своих заявлениях представители компаний также ссылаются на объективные причины, которые не позволили им вовремя выполнить свои обязательства.