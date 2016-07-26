На Коммунальном мосту и проспекте Мира уложили некачественный асфальт

В Красноярске во время ремонт на центральных улицах уложили некачественный асфальт. Данные проверок мэрии опубликовали общественники.

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С августа по октябрь текущего года представители департамента городского хозяйства брали на анализ пробы дорожного покрытия с ремонтируемых дорог. Нарушения нашли в 14 из 18 проб с Коммунального моста, 2 из 12 проб с проспекта Мира и одной из 14 проб, взятых на улице Карла Маркса. По заключению специалистов муниципального казенного учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства», в некоторых местах дорожное покрытие не соответствует требованиям по коэффициенту уплотнения и водонасыщения.

Также специалисты проверили уложенный асфальт на других улицах, где летом проводили ремонт. На улице Караульной взяли 16 проб, на улице Вавилова — 15, на улице Алеши Тимошенкова взяли 4 образца дорожного покрытия. На этих участках нарушений не обнаружили.

Общественники посетовали, что проверялся только верхний слой дорожного покрытия: «Подошву дорожного покрытия никто не проверял. Также никто не проверял, где георешетка уложена, а где ее вовсе нет. Жаль, конечно, что чиновники, которые отвечали за все эти ремонты, уже уволены, а значит, и отвечать за весь хаос будет некому».

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В пресс-службе департамента городского хозяйства Newslab.ru рассказали, что на проспекте Мира и Коммунальном мосту возьмут контрольные пробы покрытия, и в случае необходимости подрядчика заставят переделывать его за свой счет. Подрядчик работ на Коммунального моста сможет исправить недостатки ремонта в следующем году, кода будет второй этап реконструкции переправы. В пресс-службе подчеркнули, что некачественные работы не оплатят.