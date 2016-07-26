>
>
На Коммунальном мосту и проспекте Мира уложили некачественный асфальт
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

На Коммунальном мосту и проспекте Мира уложили некачественный асфальт

14 ноября 15:25
31

В Красноярске во время ремонт на центральных улицах уложили некачественный асфальт. Данные проверок мэрии опубликовали общественники.

Материалы по теме
Фотоистория: Проспект несбывшихся надежд
Как при царе и в СССР пытались обустроить главную улицу Красноярска

С августа по октябрь текущего года представители департамента городского хозяйства брали на анализ пробы дорожного покрытия с ремонтируемых дорог. Нарушения нашли в 14 из 18 проб с Коммунального моста, 2 из 12 проб с проспекта Мира и одной из 14 проб, взятых на улице Карла Маркса. По заключению специалистов муниципального казенного учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства», в некоторых местах дорожное покрытие не соответствует требованиям по коэффициенту уплотнения и водонасыщения.

Также специалисты проверили уложенный асфальт на других улицах, где летом проводили ремонт. На улице Караульной взяли 16 проб, на улице Вавилова — 15, на улице Алеши Тимошенкова взяли 4 образца дорожного покрытия. На этих участках нарушений не обнаружили.

Так выглядит асфальт на проспекте Мира после ремонта
Подрядчика заставят переделывать работу за свой счет

Общественники посетовали, что проверялся только верхний слой дорожного покрытия: «Подошву дорожного покрытия никто не проверял. Также никто не проверял, где георешетка уложена, а где ее вовсе нет. Жаль, конечно, что чиновники, которые отвечали за все эти ремонты, уже уволены, а значит, и отвечать за весь хаос будет некому».

Материалы по теме
Прокуратура просит возбудить дело о мошенничестве по итогам ремонта проспекта Мира

В пресс-службе департамента городского хозяйства Newslab.ru рассказали, что на проспекте Мира и Коммунальном мосту возьмут контрольные пробы покрытия, и в случае необходимости подрядчика заставят переделывать его за свой счет. Подрядчик работ на Коммунального моста сможет исправить недостатки ремонта в следующем году, кода будет второй этап реконструкции переправы. В пресс-службе подчеркнули, что некачественные работы не оплатят.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать